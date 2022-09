Asia cup‌.. తన్నుకున్న పాక్‌, అఫ్గాన్‌ ఫ్యాన్స్‌

September 8, 2022 / 10:00 AM IST

షార్జా: అది భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచ్‌ కాదు. అయినా తీవ్ర ఉత్కంఠ. చివరి దాకా నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా సాగిన ఆ మ్యాచ్‌లో ప్రత్యర్థి జట్టు గెలుపొందింది. దీంతో సొంత టీం ఓటమిని తట్టుకోలేకపోయిన ఫ్యాన్స్‌.. స్టేడియంలో గలాటా చేశారు. ఆపోజిట్‌ టీం అభిమానులను చితకబాదారు. కుర్చీలు పీకిపడేశారు. స్టేడియంలో రచ్చరచ్చ చేశారు. ఇదంతా ఆసియాకప్‌లో భాగంగా పాక్‌, అఫ్గానిస్థాన్‌ మధ్య బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌ అనంతరం చోటుచేసుకుంది.

After the Afg Pak World Cup match last year I decided I would never watch another game between these two teams at the stadium. pic.twitter.com/JrJnpmUP09

— Twitt.Arhum (@arhuml92) September 7, 2022