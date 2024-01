January 27, 2024 / 11:59 AM IST

IND vs ENG : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న‌ తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్(England) జ‌ట్టు పోరాడుతోంది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో లంచ్ స‌మయానికి వికెట్ న‌ష్టానికి 89 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ బెన్ డ‌కెట్(38), ఓలీ పోప్(16) క్రీజులో ఉన్నారు. బెన్ స్టోక్స్ సేన‌ ఇంకా 101 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

భార‌త ఇన్నింగ్స్ ముగిశాక క్రీజులోకి వ‌చ్చిన ఇంగ్లండ్ ఓపెన‌ర్లు బెన్ డ‌కెట్, జాక్ క్రాలే(31) బ‌జ్ బాల్ ఆట‌తో విరుచుకుప‌డ్డారు. అయితే.. అశ్విన్ సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో క్రాలేను ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన పోప్ జాగ్ర‌త్త‌గా ఆడాడు. డ‌కెట్‌తో క‌లిసి రెండో వికెట్‌కు 44 ప‌రుగులు చేశాడు.

Ashwin gets Crawley, but England’s intent is showing – the morning session goes to the visitors 👌 #INDvENG

▶️ https://t.co/WzuwYpQAGX pic.twitter.com/Pq5aj3hnwo

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 27, 2024