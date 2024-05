Allu Arjun Is The Reason Why I Have Reached This Level Says Sukumar

Sukumar | నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం అల్లు అర్జున్ : సుకుమార్‌

Sukumar | రైటర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌గా ఆర్య (Arya) సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు సుకుమార్ (Sukumar). అల్లు అర్జున్‌ (Allu arjun), అను మెహతా, శివబాలాజీ కాంబోలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విడుదలై (2004 మే 7) నాటికి 20 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. డైరెక్టర్‌ కమ్‌ రైటర్‌గా సుకుమార్‌ ప్రయాణానికి 20 వసంతాలు అయింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌ ఈవెంట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

May 8, 2024 / 10:49 AM IST

ఈవెంట్‌లో సుకుమార్‌ మాట్లాడుతూ.. తనను మొదట రీమేక్‌ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయాలని అడిగారని, దానికి తాను నో చెప్పానని చెప్పుకొచ్చాడు. పలు నేరేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్య వర్కవుట్‌ కాలేదని అనుకున్నాను. మరో స్క్రిప్ట్‌పై వర్క్‌ కూడా మొదలుపెట్టాను. కానీ బన్నీకి నా స్క్రిప్ట్ నచ్చడంతో ఈ సినిమా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆ సమయంలో బన్నీ వయస్సు కేవలం 18 సంవత్సరాలు. కానీ బన్నీ స్క్రిప్ట్ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించాడు. ఈ రోజు నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం అల్లు అర్జున్ అని అన్నాడు.

సినిమా కోసం నాకు ఉత్తమ టెక్నీషియన్స్ కావాలి. ఇదే విషయాన్ని నిర్మాత దిల్ రాజుకు చెప్పాను. ఆయన నేను ఏది అడిగినా అందించారు. ఫస్ట్ హాఫ్ నెరేషన్ విన్న దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ వెంటనే ఫీల్ మై లవ్ సాంగ్‌కి ట్యూన్ ఇచ్చారు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టాలనేది నా ఆలోచన కాదు. కానీ ఆ అంటే అమలాపురం పాటకు సూపర్ రెస్పాన్స్‌ వచ్చిందన్నారు సుకుమార్‌.

దర్శకులకు చాలా యాటిట్యూడ్ ఉంటుందనే భావన ప్రజల్లో ఉంటుంది. కానీ అది నిజం కాదు. ఇండస్ట్రీలో చాలా కాంప్రమైజ్‌లు ఉంటాయి. నేను అనుకున్నది సాధించడానికి చాలా కాంప్రమైజ్ అయ్యాను. నేను కొన్నిసార్లు నిరుత్సాహపడవచ్చు. నేనేం చేసినా అది సినిమా కోసమే. ఇండస్ట్రీలో దర్శకులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. దర్శకుడు అవ్వాలనుకునే వారు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పుకొచ్చాడు సుకుమార్‌.

