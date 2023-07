MS Dhoni | ఫ్లైట్ లో ధోనీ నిద్రిస్తుండగా వీడియో తీసిన ఎయిర్ హోస్టెస్.. మండిపడుతున్న ఫ్యాన్స్

July 31, 2023 / 11:28 AM IST

MS Dhoni | టీం ఇండియా (Team India) మాజీ ఆటగాడు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ (MS Dhoni) గురించి తెలియని వారు ఉండరు. ధోనీకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. ఈ మిస్టర్ కూల్ ఎక్కడ కనిపించినా ఫొటోలు, సెల్ఫీలు, వీడియోలు, ఆటోగ్రాఫ్స్ కోసం ఎగబడుతుంటారు. కాగా, ఇటీవలే ధోనీ విమానంలో ప్రయాణించాడు. ఆ సమయంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా ఎయిర్ హోస్టెస్ (Air hostess) ధోనీ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

అయితే, విమానంలో ధోనీ నిద్రిస్తున్న సమయంలో వీడియోను రికార్డ్ చేయడంతో ఎయిర్ హోస్టెస్ పై ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. ‘ధోనీ గోప్యతను గౌరవించండి’ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే, మరికొందరు మాత్రం తమ అభిమాన సెలబ్రిటీల ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడంలో తప్పే లేదు అంటూ ఎయిర్ హోస్టెస్ కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.

You have to respect the privacy. Is airhostess ka video kisi ni bana liya hota to human right, mahila ayog , UN Tak bat chali jati

— Bheesham (@sharmabheesham) July 30, 2023