IND vs ZIM | టాస్ గెలిచిన టీమిండియా.. ఐపీఎల్ హీరోల‌ అరంగేట్రం

July 6, 2024

IND vs ZIM : జింబాబ్వే ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భార‌త కుర్ర‌ జ‌ట్టు తొలి టీ20 మ్యాచ్‌కు సిద్ద‌మైంది. హారారేలోని స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (Shubamn Gill) బౌలింగ్ తీసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌తో ఐపీఎల్ హీరోలు అభిషేక్ శ‌ర్మ‌ (Abhishek Sharma), రియాన్ ప‌రాగ్, ధ్రువ్ జురెల్‌ (Dhruv Jurel)లు అరంగేట్రం చేస్తున్నార‌ని గిల్ తెలిపాడు.

సీనియ‌ర్ల గైర్హాజ‌రీలో భార‌త కుర్రాళ్లు ఆడుతున్న తొలి సిరీస్ ఇది. దాంతో, విజ‌యంతో సిరీస్ వేట మొద‌లెట్టాలని భావిస్తోంది. కెప్టెన్‌గా తొలి సిరీస్ ఆడుతున్న గిల్ మూడో స్థానంలో బ‌రిలోకి దిగే చాన్స్ ఉంది. దాంతో, ఓపెన‌ర్లుగా రుతురాజ్ గైక్వాడ్, అభిషేక్ శ‌ర్మ‌లు ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించ‌డం ఖాయ‌మ‌నిపిస్తోంది.

భార‌త జ‌ట్టు : అభిషేక్ శ‌ర్మ‌, రుత‌రాజ్ గైక్వాడ్, శుభ్‌మ‌న్ గిల్(కెప్టెన్), రియాన్ ప‌రాగ్, రింకూ సింగ్, ధ్రువ్ జురెల్(వికెట్ కీప‌ర్), వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్, ర‌వి బిష్ణోయ్, ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్, ముకేశ్ కుమార్, అవేశ్ ఖాన్.

