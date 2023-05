May 25, 2023 / 07:02 PM IST

Whatsapp | ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త అప్‌డేట్స్‌తో యూజర్లను సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తున్న వాట్సాప్‌ ఇప్పుడు మరో సరికొత్త ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది. వాట్సాప్‌ కాంటాక్ట్‌ నంబర్ల స్థానంలో యూజర్‌నేమ్‌ను తీసుకొచ్చేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఎవరికైనా మెసేజ్‌ చేస్తే అవతలివ్యక్తులకు మన ఫోన్‌ నెంబర్‌ కనిపించేది. దీనివల్ల ఒక్కోసారి వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం వాటిల్లేది. అందుకే అవతలి వ్యక్తులకు ఇకపై మన ఫోన్‌ నెంబర్‌ తెలిసే వీలు లేకుండా వాట్సాప్‌ యూజర్‌నేమ్‌ అని పిలిచే సరికొత్త ఫీచర్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ఈ అప్‌కమింగ్‌ ఫీచర్‌ గురించి వాట్సాప్‌ బీటా ఇన్ఫో ( WABetaInfo ) ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది.

వాట్సాప్‌ యూజర్‌నేమ్‌ ఫీచర్‌ ప్రకారం.. మనం ఎవరికైనా మెసేజ్‌ చేస్తే అవతలి వ్యక్తులకు మన ఫోన్‌ నెంబర్‌ బదులు యూజర్‌ నేమ్‌ కనిపిస్తుంది. దీనికోసం యూనిక్‌ యూజర్‌నేమ్‌ను క్రియేట్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్‌ ఆండ్రాయిడ్‌ బీటా 2.23.11.15 వెర్షన్‌లో కనిపించిందని WABetaInfo వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ఓ స్క్రీన్‌షాట్‌ను కూడా షేర్‌ చేసింది. దీని ప్రకారం వాట్సాప్‌ సెట్టింగ్స్‌లోని ప్రొఫైల్‌ సెక్షన్‌లోకి వెళ్లి యూజర్‌నేమ్‌ను సెట్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా యూనిక్‌ యూజర్‌నేమ్ సెట్‌ చేసుకోవడం ద్వారా దాంతోనే బంధుమిత్రులు, తెలిసిన వాళ్లతో కాంటాక్ట్‌ అవ్వొచ్చు. అలాగే ఏవైనా గ్రూపుల ద్వారా కాంటాక్ట్‌ అయ్యే వ్యక్తులకు కూడా మన ఫోన్‌ నెంబర్‌ కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.11.15: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to set up a WhatsApp username, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/2yMpvlvkdo pic.twitter.com/s60sQdy9jP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2023