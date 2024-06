June 8, 2024 / 06:55 PM IST

FIH Pro League : ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్‌లో భార‌త మ‌హిళ‌ల హాకీ(Indian Women Hockey) జ‌ట్టు ప‌రాజ‌య‌ల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతోంది. శ‌నివారం జ‌ర్మ‌నీ(Germany)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో స‌లీమ తెతే(Salima Tete) నేతృత్వంలోని టీమిండియా మ‌రో ఓట‌మి మూట‌గట్టుకుంది. లండ‌న్‌లోని లీ వ్యాలీ హాకీ టెన్నిస్ స్టేడియంలో భార‌త జ‌ట్టు ప్ర‌త్య‌ర్థి జోరుకు తల‌వంచింది.

జ‌ర్మ‌నీ డిఫెండ‌ర్ల‌ను బోల్తా కొట్టించి రెండు గోల్స్ కొట్టినా 2-4తో మ్యాచ్ చేజార్చుకుంది. దాంతో ఈ మెగాటోర్నీలో టీమిండియాకు వ‌రుస‌గా ఏడో ఓట‌మి ఎదురైంది. ఈ లీగ్‌లో చెత్త ఆట‌తో నిరాశప‌రిచిన మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో 8వ స్థానంలో నిలిచింది. అమెరికా 8 పాయింట్ల‌తో అట్ట‌డుగున నిలిచింది.

Not the result we expected but the team will bounce back better.

Germany outscoring us in a 6-goal fest.

FT:

Germany 🇩🇪 4 – 2 India 🇮🇳

Goalscorers:

23′ 32′ Huse Viktoria (PC)

51′ Kurz Stine (PC)

55′ Bleuel Jule

9′ Sunelita Toppo

15′ Deepika#HockeyIndia #IndiaKaGame…

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 8, 2024