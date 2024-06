Watch: వర్షం తర్వాత రోడ్డుపైనున్న నీటిలో పరుపుపై తేలియాడిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్‌

June 8, 2024 / 06:15 PM IST

ముంబై: భారీ వర్షం తర్వాత రోడ్డుపై నీరు నిలిచింది. దీంతో ఒక వ్యక్తి పరుపుపై ఆ నీటిలో తేలియాడాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. (Pune man floats on mattress) మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం పూణేలో భారీ వర్షం కురిసింది. నీటితో నిండిన రోడ్డుపై ఒక వ్యక్తి పరుపుపై తేలుతూ వెళ్లాడు. కొన్ని వాహనాలు కూడా దాని పక్కగా వెళ్లాయి.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. పలువురు ఫన్నీగా కామెంట్‌ చేశారు. పర్యావరణానికి మేలు చేసే రవాణా అని కొందరు, విభిన్న రైడ్‌ అని మరి కొందరు వ్యాఖ్యానించారు. మ్యాజిక్‌ పరుపు అని ఒకరు, అతడు బాగా ఎంజాయ్‌ చేశాడని మరొకరు కామెంట్‌ చేశాడు.

Turning Disaster into an opportunity! आपदा को अवसर में बदलना koi inse sikhe. Visuals from Pune waterlogged street. Matter of days when this will be daily life of Mumbaikars for next 4 months 🎥 #MumbaiRains #PuneRains pic.twitter.com/slhY36U5E3

— Mumbai Nowcast (@MumbaiNowcast) June 7, 2024