యముడికి కరోనా వ్యాక్సిన్‌.. ఎక్కడో తెలుసా?

భోపాల్‌: దేశవ్యాప్తంగా కొవిడ్‌ వ్యాక్సినేషన్‌ కొనసాగుతున్నది. దీంతో టీకా తీసుకోవాలని వివిధ రూపాల్లో వినూత్నంగా ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఓ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ యమధర్మరాజు వేషంలో వెళ్లి వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకున్నారు. దేశంలో ప్రస్తుతం ఫ్రంట్‌లైన్‌ వర్కర్లకు కరోనా టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగుతున్నది. ఇందులో పోలీసులు, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్‌ సిబ్బందికి టీకాలు ఇస్తున్నారు.



దీంతో మధ్యప్రదేశ్‌ ఇండోర్‌లోని ఎంజీ రోడ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తున్న జవహర్‌ సింగ్‌ వినూత్నంగా ఆలోచించారు. వ్యాక్సినేషన్‌కు ప్రచారం కల్పించాలనుకున్న ఆయన యమధర్మరాజు వేషంలో దవాఖానకు వెళ్లి టీకా తీసుకున్నారు. ప్రతి ఫ్రంట్‌లైన్‌ వర్కర్‌ వ్యాక్సిన్‌ తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. టీకా వేసుకోవడం ద్వారానే మహమ్మారిపై విజయం సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. అందువల్ల ప్రతిఒక్కరు ముందుకువచ్చి టీకా తీసుకోవాలని చెప్పారు.

కాగా, దేశవ్యాప్తంగా 33 రాష్ట్రాల్లో నిన్న 2,15,133 మంది కరోనా వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు 68,26,898 మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, ఫ్రంట్‌లైన్‌ వర్కర్లకు కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌ మొదటి డోస్‌ ఇచ్చారు.

Madhya Pradesh: Donning the garb of 'Yamraj', a policeman took COVID-19 vaccine in Indore yesterday to spread the message that every frontline worker should take COVID-19 vaccine when their turn comes. pic.twitter.com/61rVcOkMmX