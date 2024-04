Odela 2 | ఓదెల 2 నుంచి శివశక్తి ఎక్జయిటింగ్‌ న్యూస్ ఆన్‌ ది వే‌.. !

April 25, 2024 / 06:40 PM IST

Odela 2 | సంపత్‌ నంది (Sampath Nandi) బ్లాక్ బస్టర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఓదెల రైల్వే స్టేషన్ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వస్తున్న చిత్రం ఓదెల 2 (Odela 2). మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఓం నమ: శివాయ.. అంటూ తమన్నా స్పెషల్‌ లుక్‌ షేర్ చేయగా.. శివశక్తి లుక్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఓదెల 2లో తమన్నా మహదేవ్‌కు పరమభక్తురాలిగా, ఓదెల సద్గుణ రక్షకురాలిగా కనిపించబోతుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.

తాజాగా మరో ఆసక్తికర వార్త వస్తుందని తెలియజేశారు. ఓదెల ప్రపంచం నుండి శివశక్తి గురించి ఎక్జయిటింగ్ అప్‌డేట్ రేపు ఉదయం 11.07 గంటలకు రాబోతుందని తెలియజేసిన మేకర్స్‌.. అదేంటో సస్పెన్స్‌లో పెట్టేసి క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు. అశోక్‌ తేజ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో వశిష్ఠ ఎన్‌ సింహా, హరిప్రియ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సంపత్‌ నంది టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్‌, మధు క్రియేషన్స్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఓదెల 2కు కాంతార చిత్రానికి గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్ సమకూర్చిన అజనీష్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ఓదెల 2 షూటింగ్‌ను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక పుణ్యక్షేత్రం కాశీలో మొదలుపెట్టగా..ఈ ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.



శివశక్తిగా తమన్నా.. మహాశివరాత్రి స్పెషల్ లుక్‌..

Introducing the sparkling @tamannaahspeaks in a never seen before avatar as ‘Shiva Shakthi’ from #Odela2 – a fierce devotee of the Mahadev & a virtuous saviour of Odela ✨

Wishing you all a very Happy Maha Shivaratri. Om Namah Shivaya 🔱@IamSampathNandi @ashokalle2020… pic.twitter.com/tXFtpYTkBQ

