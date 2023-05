Sudha Murty | మేం వృద్ధులం.. మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోండి : యువ ఓటర్లకు సుధామూర్తి సూచన

May 10, 2023 / 04:29 PM IST

Sudha Murty | క‌ర్ణాట‌క అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల‌ (Karntaka Assembly Elections) పోలింగ్ కొన‌సాగుతోంది. ఉదయం నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్‌ బూత్‌ల వద్ద బారులు తీరారు. ప్రముఖులు కూడా తమ ఓటుహక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇన్ఫోసిస్‌ (Infosys) వ్యవస్థాపకులు నారాయణ మూర్తి (Narayana Murthy), ఆయన సతీమణి సుధా మూర్తి (Sudha Murty).. బెంగళూరు (Bengaluru)లో తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా యువ ఓటర్లకు ఓ సందేశం ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

సుధామూర్తి మాట్లాడుతూ.. ‘నేను ఎప్పుడూ వారికి (యువతకు) చెబుతూ ఉంటా. వచ్చి ఓటు వేయమని. ఓటు వేస్తేనే మనకు మాట్లాడే అధికారం ఉంటుంది. లేకుంటే ఆ అధికారం ఉండదు. మమ్మల్ని చూడండి. మేము వృద్ధులం.. కానీ ఉదయం 6 గంటలకే లేచి ఇక్కడికి వచ్చి ఓటు వేశాం. దయచేసి మమ్మల్ని చూసైనా నేర్చుకోండి. ఓటు ప్రజాస్వామ్యంలో పవిత్రమైన భాగం’ అని అన్నారు.

‘యువకులను కూర్చోబెట్టి ఓటు ప్రాముఖ్యతను చెప్పడం పెద్దల బాధ్యత. నా తల్లిదండ్రులు చేసింది అదే. మొదట మనం ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. ఆ తర్వాతే మంచి చెడు గురించి మాట్లాడాలి. ఓటేయనివారికి విమర్శించే హక్కు లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి’ అని నారాయణమూర్తి సూచించారు.

రాష్ట్రంలో 224 నియోజ‌క‌వర్గాల‌కు ఒకే విడతలో పోలింగ్‌ జరుగుతోంది. మొత్తం 2,615 మంది అభ్యర్థులు బ‌రిలో ఉన్నారు. 5,31,33,054 మంది ఓట‌ర్లు త‌మ ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకోనున్నారు. మే 13న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి.. అదే రోజు ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు.

