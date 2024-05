May 17, 2024 / 07:13 AM IST

Guruvayoor Ambalanadayil | మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ఎంట్రీ ఇచ్చి టాలీవుడ్‌తోపాటు వరల్డ్‌వైడ్‌గా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న అతికొద్దిమంది స్టార్‌ హీరోల్లో ఒకడు పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ (Prithviraj Sukumaran). బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో డిఫరెంట్‌ జోనర్‌లో సినిమాలు చేస్తూ పాత్రల్లో నటిస్తూ.. ఎప్పటికప్పుడు టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు.

పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా Guruvayoor Ambalanadayil. పిన్‌ దాస్‌ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రం మే 16న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌కు క్లాస్‌, మాస్‌, ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులు చాలా మంది వస్తారని తెలిసిందే. ఈ స్టార్ హీరో క్రేజ్ ఏంటో తాజా అప్‌డేట్ మరోసారి చెప్పకనే చెబుతోంది. కేరళలో అతిపెద్ద థియేటర్‌గా పాపులర్‌ అయిన కవిత థియేటర్‌ హౌస్‌ఫుల్‌ అయింది. ఈ థియేటర్‌ 1130 సీట్ల సామర్థ్యంతో పెద్ద థియేటర్‌గా ఉంది.

ఈ చిత్రంలో బసిల్‌ జోసెఫ్‌, నిఖిల విమల్‌, అనస్వర రాజన్‌, యోగిబాబు కీలక పాత్రలు పోషించారు. పృథ్విరాజ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌, E4 Entertainment సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రానికి అంకిత్ మీనన్‌ సంగీతం అందించాడు.

థియేటర్ ఫుల్‌..

