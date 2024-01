January 1, 2024 / 07:20 PM IST

Girl in borewell: గుజరాత్‌లోని ద్వారక జిల్లా రాణ్‌ గ్రామంలో బోరుబావిలో పడిన రెండున్నరేళ్ల చిన్నారిని రక్షించేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతున్నది. ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారం అందిన వెంటనే జిల్లా అధికారులు, పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. తాజాగా ఆర్మీ జవాన్‌లు కూడా ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో జత కలిశారు. మరికొన్ని గంటల్లో నేషనల్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ఫోర్స్‌ (NDRF) బలగాలు కూడా ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో చేరబోతున్నాయి.

ద్వారక జిల్లా కళ్యాణ్‌పూర్‌ తాలూకాలోని రాణ్‌ గ్రామంలో ఓ రెండున్నరేళ్ల చిన్నారి ఆడుకుంటూ వెళ్లి ఇంటి ముందు ఉన్న బోరుబావిలో పడిపోయింది. గ్రామస్తుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బాలికకు ఊపిరాడేందుకు బోరుబావి లోపలికి ఆక్సిజన్‌ పంపించారు.

జిల్లా కలెక్టర్‌తోపాటు సంబంధిత అధికారులు ఘటనా ప్రాంతంలోనే ఉండి రక్షణ చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బాలికను బయటికి తీయగానే ప్రాథమిక చికిత్స అందించి ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అంబులెన్స్‌ను సిద్ధంగా ఉంచారు.

#WATCH | Gujarat: Indian Army personnel join the rescue operation that is underway to rescue a 2.5-year-old girl who fell into a borewell in Ran village of Kalyanpur tehsil of Dwarka district. pic.twitter.com/MGfBWllIby

— ANI (@ANI) January 1, 2024