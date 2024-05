May 4, 2024 / 06:29 PM IST

ALH Dhruv : ఆర్మీ హెలికాప్టర్‌ ఏఎల్‌హెచ్‌ ధృవ్‌ (ALH Dhruv) లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. గాల్లో ఎగురుతున్నప్పుడు పెద్దపెద్ద శబ్దాలు రావడంతో పైలట్‌ అప్రమత్తమై దాన్ని పంటచేనులో దించాడు. దాంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ జిల్లాలోగల ఓ గ్రామం సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

అనంతరం పైలట్ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్న ఆర్మీ టెక్నీషియన్స్‌ దానిలోని లోపాన్ని తాత్కాలికంగా సరిదిద్దారు. లోపాన్ని సరిచేసిన తర్వాత హెలికాప్టర్‌ నాసిక్‌ మిలిటరీ స్టేషన్‌కు బయలుదేరి వెళ్లిందని ఆర్మీ అధికారులు తెలిపారు.

#WATCH | An ALH Dhruv helicopter of the Indian Army had to make a precautionary landing in a field near a village in Sangli district of Maharashtra today. The chopper experienced excessive vibrations in the air. The chopper has now flown back to Nasik military station: Indian… pic.twitter.com/yQ7qwEgxtU

— ANI (@ANI) May 4, 2024