రోడ్డు దాటుతుండగా ఘోర ప్రమాదం.. త్రుటిలో తప్పించుకున్న మహిళ.. వైరల్ వీడియో

September 4, 2022 / 05:19 PM IST

భూమ్మీద నూకలుంటే ఏం జరిగినా ప్రాణం పోదంటారు. ఒక మహిళను చూస్తే అది నిజమే అనిపిస్తుంది. సదరు మహిళ రోడ్డుపై నడుస్తుండగా ఒక కారు వేగంగా వచ్చి ఎదురుగా పార్క్ చేసి ఉన్న ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఆ రెండు వాహనాలు ఆమె వైపు దూసుకొచ్చాయి. కానీ అదృష్టం బాగుండి ఆమె వాటి నుంచి తప్పించుకుంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఐపీఎస్ అధికారి వీసీ సజ్జనార్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ‘‘త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు కానీ.. ఇలా ఎంత కాలం అదృష్టంపై ఆధారపడతారు? రోడ్లపై బాధ్యతగా ఉండండి’’ అని ఆయన పోస్టు చేశారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఐపీఎస్ అధికారి మాటలతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నారు.

రోడ్డుపై నడుస్తున్నా, వాహనాలు నడుపుతున్నా బాధ్యతగా ఉండాలని కొందరు చెప్తున్నారు. మరికొందరేమో రోడ్డు భద్రత నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంకొందరైతే ప్రభుత్వం ఎన్ని నిబంధనలు తెచ్చినా ప్రజలు బాధ్యతగా లేకపోతే ప్రయోజనం ఉండదని, కాబట్టి ప్రజలు మరింత బాధ్యతగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

Narrow escape but how long do we depend on luck?

Be responsible on Roads #RoadSafety pic.twitter.com/JEck2aXIuK

— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC) September 1, 2022