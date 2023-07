Aircraft | ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సమయంలో రన్ వేపై దొర్లిన విమానం.. వీడియో

July 12, 2023 / 12:07 PM IST

Aircraft | బెంగళూరు (Bengaluru)లోని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ విమానాశ్రయంలో (Hindustan Aeronautics Limited Airport) ఓ విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. హాల్ (HAL) ఎయిర్ పోర్టు నుంచి బెంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి బయల్దేరిన ప్రీమియర్ 1ఏ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. విమానం ముందు వైపునున్న నోస్ ల్యాండింగ్ గేర్ రీట్రాక్ట్ అవలేదు. దీంతో టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవుతున్న సమయంలో రన్ వేపై ప్రమాదానికి గురైంది.

రన్ వేపై నీరు నిలవడంతో.. ఆ నీటిలో అలాగే ముందుకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో విమానం ఒక్కసారిగా ముందుకు దొర్లింది. అయితే అదృష్టవశాత్తూ విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయినట్లు డీజీసీఏ వెల్లడించింది. ఆ సమయంలో విమానంలో ఇద్దరు పైలెట్లు మాత్రమే ఉన్నట్లు తెలిపింది. హాల్ ఎయిర్ పోర్టులో విమానం ల్యాండ్ అవుతున్న దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Extremely well executed wheel in abnormal position landing

At Bangalore HAL airport, today pic.twitter.com/XoOHn9tDkg

— Dr MJ Augustine Vinod 🇮🇳 (@mjavinod) July 11, 2023