Budget 2024 Live Updates | నేడే కేంద్ర బడ్జెట్.. కాసేపట్లో ప్రవేశపెట్టనున్న నిర్మలాసీతారామన్

కాసేపట్లో మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్‌కు చేరుకున్నారు. సభ్యలకు బడ్జెట్ ప్రతులను అందజేయనున్నారు. కాగా, ఉదయం 10.30 గంటలకు కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం కానుంది. ఈ భేటీలో మధ్యంతర బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలపనున్నారు.

#WATCH | Finance Minister Nirmala Sitharaman along with her team before the presentation of the country's interim Budget pic.twitter.com/hohpB7qtZi

— ANI (@ANI) February 1, 2024