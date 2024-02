Snow Fall | ఉత్తరాదిపై మంచు దుప్పటి.. మంచు గడ్డలను చీల్చుకుంటూ పట్టాలపై పరుగులు తీస్తున్న రైలు

Snowfall In Many Parts Of Jammu Kashmir And Himachal Pradesh

Snow Fall | ఉత్తరాదిని మంచు దుప్పటి (Snow Fall) కప్పేసింది. జమ్మూకశ్మీర్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లోని చాలా ప్రాంతాల్లో మంచు వర్షం కురుస్తోంది. ఆయా ప్రాంతాలు కనుచూపు మేర శ్వేత వర్ణంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

February 1, 2024 / 01:49 PM IST

Snow Fall | ఉత్తరాదిని మంచు దుప్పటి (Snow Fall) కప్పేసింది. జమ్మూకశ్మీర్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లోని చాలా ప్రాంతాల్లో మంచు వర్షం కురుస్తోంది. ఆయా ప్రాంతాలు కనుచూపు మేర శ్వేత వర్ణంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఎటుచూసినా మంచు దుప్పటి పరుచుకుని ఆహ్లాదంగా కనిపిస్తున్నాయి. అడుగుల మేర పేరుకుపోయిన శ్వేతవర్ణంతో పర్యాటకులను (Tourists) ఆహ్వానిస్తున్నాయి. పర్యాటకులు ఈ శీతల వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మంచులో ఆటలాడుతూ తెగ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు.

శ్వేతవర్ణంలా హిమాచల్‌..

హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో గత 24 గంటలుగా మంచు వర్షం పడుతోంది. సిమ్లాలోని కుఫ్రి, ఖరపత్తర్, మనాలీ (Manali) సహా పలు ప్రాంతాలు కనుచూపు మేర శ్వేత వర్ణాన్ని సంతరించుకున్నాయి. రహదారులు, ఇళ్లు, భవనాలపై దట్టంగా మంచు పేరుకుపోయింది. సందర్శకులు మంచు వర్షాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. మంచులో తడుస్తూ ఆటలు ఆడుతూ సందడి చేస్తున్నారు.

మంచులో బద్రీనాథ్‌ ఆలయం..

ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలోనూ భారీగా మంచు కురుస్తోంది. ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలైన తెహ్రీ గర్వాల్‌, ధనౌల్తి, సుర్కందా దేవి కొండలు మంచుతో కప్పుకొని కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఇక బద్రీనాథ్‌ ఆలయం కూడా పూర్తిగా మంచుతో కప్పుకుపోయింది. ఆయా ప్రాంతాలు కనుచూపు మేర శ్వేతవర్ణాన్ని సంతరించుకుని పర్యాటకుల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాయి.

#WATCH | Uttarakhand: Badrinath Dham covered in a layer of snow as it receives heavy snowfall. pic.twitter.com/9c8Vjy72yx — ANI (@ANI) February 1, 2024

మొఘల్‌ రోడ్డు మూసివేత..

జమ్మూకశ్మీర్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం గుల్మార్గ్ (Snow fall in Gulmarg)‌, పూంచ్‌, రాజౌరీ, శ్రీనగర్‌, కుప్వారా (Kupwara), మిచిల్‌ సెక్టార్‌ (Machil secto), ఉదంపూర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీగా మంచు పడుతోంది. రియాసి జిల్లాలోని మహోర్‌ ప్రాంతం మొత్తం తెల్లగా మారిపోయింది. పూంచ్‌లో కూడా భారీగా హిమపాతం కురుస్తోంది. మంచు కారణంగా పూంచ్‌- రాజౌరి జిల్లాలను శ్రీనగర్‌కు కలిపే మొఘల్‌ రోడ్డును అధికారులు మూసివేశారు. ఉధంపూర్‌లోని బసంత్‌గఢ్‌లోయలో ఫ్రెష్‌గా మంచు పడుతోంది. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా వండర్‌ ల్యాండ్‌గా మారిపోయింది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలోని కొన్ని ఏరియాల్లోనూ భారీగా హిమపాతం పడుతోంది. కిష్త్వార్‌ మొత్తం దట్టమైన మంచుతో కప్పుకుపోయింది. మంచు కారణంగా చాలా రోజుల తర్వాత ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం గుల్మార్గ్‌లో పర్యాటకుల సందడి నెలకొంది.

#WATCH | Poonch, J&K: Due to heavy snowfall in the region, Mughal Road, connecting Poonch and Rajouri districts to Srinagar has been closed for vehicular traffic. pic.twitter.com/86mbHatolq — ANI (@ANI) February 1, 2024

మంచు గడ్డలను చీల్చుకుంటూ పట్టాలపై పరుగులు తీస్తున్న రైలు

ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీగా హిమపాతం పడుతుండటంతో సాధారణ జనజీవనానికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఇళ్లు, రోడ్లు, వాహనాలు, భవనాలు అన్నింటిపై భారీగా మంచు పేరుకుపోయింది. నీరు సైతం గడ్డకడుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇక బారాముల్లా-బనిహాల్‌ మధ్య రైల్వే ట్రాక్‌పై భారీగా మంచు పేరుకుపోయింది. మంచు గడ్డలను చీల్చుకుంటూ రైలు సేవలు కొనసాగుతున్నాయి.

#WATCH | J&K: Dedicated train service on the Baramulla-Banihal section even with continuous and heavy snowfall. Source: Railways Minister Aswini Vaishnaw pic.twitter.com/4UF0eur6LC — ANI (@ANI) February 1, 2024

#WATCH | Udhampur, J&K: Basantgarh Valley turns into a winter wonderland as it receives the season's first snowfall. pic.twitter.com/yuRKFXCAqY — ANI (@ANI) February 1, 2024

#WATCH | Uttarakhand: Surkanda Devi Hills covered in snow as Tehri Garhwal receives fresh snowfall. pic.twitter.com/iWE0kVhOue — ANI (@ANI) February 1, 2024

#WATCH | Jammu and Kashmir: Tourists enjoy as heavy snowfall turns Gulmarg into a white wonderland. pic.twitter.com/SX9eNYenuH — ANI (@ANI) February 1, 2024

#WATCH | J&K: Kishtwar covered in a blanket of thick snow, as parts of the Union Territory receive heavy snowfall. pic.twitter.com/NdkLUN6AOD — ANI (@ANI) February 1, 2024

