FIH Pro League : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో- లీగ్(FIH Pro League) 2023-24 కోసం హాకీ ఇండియా(Hockey India) ప‌టిష్ఠ‌మైన‌ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. భువ‌నేశ్వ‌ర్, రూర్కెలాలో జ‌రిగే ఈ టోర్నీ కోసం 24 మందితో కూడిన పురుషుల‌ బృందాన్ని ఎంపిక చేసింది. ఇద్ద‌రు గోల్ కీప‌ర్లు, ఏడుగురు డిఫెండ‌ర్లు, ఎనిమిది మంది మిడ్ ఫీల్డ‌ర్లు, ఏడుగురు ఫార్వ‌ర్డ్స్‌తో కూడిన స్క్వాడ్‌ను గురువారం వెల్ల‌డించింది.

హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సింగ్ కెప్టెన్‌గా, హార్దిక్ సింగ్ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉన్న ఈ బృందంలో అరిజీత్ సింగ్ హుందాల్, విష్ణుకాంత్ సింగ్‌లు చోట ద‌క్కించుకున్నారు. ఈ లీగ్‌లో టీమిండియా బ‌ల‌మైన‌ స్పెయిన్, నెద‌ర్లాండ్స్, ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. పారిస్ ఒలింపిక్స్ నేప‌థ్యంలో నెద‌ర్లాండ్స్‌కు చెందిన హెర్మ‌స్ క్రూయిస్‌(Herman Kruis)ను ఈమ‌ధ్యే హై ప‌ర్మార్మెన్స్ కోచ్‌గా నియ‌మించిన విష‌యం తెలిసిందే

🔴 SQUAD ANNOUNCEMENT 🔴

Here’s our India Men’s Team for the Bhubaneswar and Rourkela leg of the FIH Pro League 2023/24. 🇮🇳

India will face Spain, Netherlands, Australia and Ireland.

Stay tuned for more updates from the FIH Pro League!🏑

Details you don’t want to miss:… pic.twitter.com/n8XUWT2Mqq

— Hockey India (@TheHockeyIndia) February 1, 2024