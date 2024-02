February 1, 2024 / 01:01 PM IST

Srilanka : ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్‌(WTC 2023-25)లో వెన‌క‌బ‌డిన శ్రీ‌లంక జ‌ట్టు స్వ‌దేశంలో అఫ్గ‌నిస్థాన్‌తో ఏకైక టెస్టుకు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో గురువారం శ్రీ‌లంక క్రికెట్ బోర్డు( Cricket Board) స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ ధ‌నంజ‌య డిసిల్వా(Dhananjaya de Silva) కెప్టెన్‌గా 15 మందితో కూడిన బృందాన్ని ఎంపిక చేసింది. పేస‌ర్ క‌సున్ ర‌జిత‌తో పాటు ముగ్గురు అన్‌క్యాప్డ్ ప్లేయ‌ర్లు స్క్వాడ్‌లో చోటు ద‌క్కించుకున్నారు.

ఈ టెస్టుతో ల‌హిరు ఉడార‌, చ‌మిక గుణ‌శేఖ‌ర‌, మిలాన్ ర‌త్న‌నాయ‌కేలు అరంగేట్రం చేసే చాన్స్ ఉంది. నిరుడు పాకిస్థాన్ చేతిలో ఇన్నింగ్స్ 222 ప‌రుగుల తేడాతో ఓడిన లంక ఈసారి కాబూలీ జ‌ట్టును చిత్తు చేయాల‌నే క‌సితో ఉంది.

శ్రీ‌లంక టెస్టు స్క్వాడ్ : ధ‌నంజ‌య డిసిల్వా(కెప్టెన్), కుశాల్ మెండిస్, క‌రుణ‌ర‌త్నే, మ‌ధుష్క‌, ఆంజెలో మాథ్యూస్, చండీమాల్, స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌, మెండిస్, ఎ.ఫెర్నాండో, వి.ఫెర్నాండో, ర‌జిత‌, మెండిస్, జ‌య‌సూర్య‌, ఉడార‌, గుణ‌శేఖ‌ర‌.

ఇప్ప‌టికే అఫ్గ‌నిస్థాన్ బోర్డు హ‌ష్మ‌తుల్లా షాహిదీ(Hashmatullah Shahidi) సార‌థ్యంలో 16 మంది స‌భ్యుల‌తో కూడిన బృందాన్ని ఎంపిక చేసింది. స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ర‌షీద్ ఖాన్(Rashid Khan) స్థానం లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఖైస్ అహ్మ‌ద్‌(Qais Ahmad) చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య కొలంబోలో ఫిబ్ర‌వ‌రి 2న ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ జ‌రుగనుంది. అనంత‌రం మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లో లంక‌, అఫ్గనిస్థాన్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

