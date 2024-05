Adhir Ranjan Chowdhury | టీఎంసీ కంటే బీజేపీకి ఓటు వేయడం మంచిదన్న అధిర్ రంజన్.. వీడియో వైరల్‌

May 1, 2024 / 05:40 PM IST

కోల్‌కతా: తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)కి కంటే బీజేపీకి ఓటు వేయడం మంచిదని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత అధిర్‌ రంజన్ చౌదరి (Adhir Ranjan Chowdhury) అన్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆయన బీజేపీ బీ-టీమ్ మెంబర్‌ అని టీఎంసీ విమర్శించింది. బహరంపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థిగా అధిర్ రంజన్ చౌదరి పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా టీఎంసీని ఆయన విమర్శించారు. బెంగాల్‌లో టీఎంసీకి ఓటు వేయడం కంటే బీజేపీకి ఓటు వేయడం మంచిదని అన్నారు.

కాగా, అధిర్‌ రంజన్‌ చౌదరి మాట్లాడిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో టీఎంసీ దీనిని షేర్‌ చేసింది. బీజేపీ బీ-టీమ్ మెంబర్‌ అధిర్‌ రంజన్‌ చౌదరి అని ఆరోపించింది. ఈ ద్రోహానికి పాల్పడిన ఆయనకు బహరంపూర్ ప్రజలు తగిన సమాధానం ఇస్తారని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌ పోస్ట్‌లో ఘాటుగా విమర్శించింది.

After acting as eyes & ears of @BJP4India in Bengal, @adhirrcinc has now been promoted to be the voice of the BJP in Bengal.

Listen to how the B-Team member is openly asking people to vote for the BJP – a party that REFUSED to release Bengal's rightful due & deprived our people… pic.twitter.com/yVJg7EU7KR

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 1, 2024