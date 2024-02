February 1, 2024 / 12:31 PM IST

Ricky Ponting : ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు రికీ పాంటింగ్(Ricky Ponting) అనంత‌రం కోచ్‌గానూ త‌న ముద్ర వేశాడు. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ (Delhi Capitals) కోచ్‌గా స‌క్సెస్ అయ్యాడు. 14వ ఎడిష‌న్‌లో ఢిల్లీ ఫైన‌ల్ చేర‌డంలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన పాంటింగ్ అమెరికా టీ20 లీగ్‌లో కోచ్‌గా త‌న మార్క్ చూపించేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. మేజ‌ర్ క్రికెట్ లీగ్‌(MSL)లోవాషింగ్ట‌న్ ఫ్రీడమ్(Washington Freedom) జ‌ట్టు కోచ్ ప‌ద‌విపై ఆస‌క్తిగా ఉన్న పాంటింగ్ చ‌ర్చ‌ల‌తో బిజీగా ఉన్నాడు.

‘కోచింగ్ ఇవ్వ‌డ‌మంటే నాకు చాలా ఇష్టం. గ‌త ఆరేండ్లుగా ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట్స్‌కు కోచ్‌గా ఉన్నాను. అయితే.. వాషింగ్‌ట‌న్ ఫ్రీడ‌మ్‌తో ఇంకా చ‌ర్చ‌లు జ‌రుగుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికైతే నేను కోచ్‌గా క‌మిట్ కాలేదు. ప్ర‌స్తుతానికి.. వాషింగ్ట‌న్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో తొలి ద‌శ చ‌ర్చ‌లు జ‌రిపాను.

