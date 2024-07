Tihar Jail | తీహార్‌ జైలులో గొడవ.. ఇద్దరు ఖైదీలకు గాయాలు

July 27, 2024 / 11:31 AM IST

Tihar Jail | ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఉన్న తీహార్ జైలు (Tihar Jail)లో తాజాగా ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఖైదీల (inmates) మధ్య గొడవ జరిగింది. ఓ ఖైదీ పదునైన ఆయుధంతో తోటివారిపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు గాయపడినట్లు జైలు అధికారులు (Prison officials) శనివారం వెల్లడించారు. జైలు నంబర్‌ 8, 9లో ఉన్న ఖైదీల మధ్య శుక్రవారం ఈ గొడవ చోటు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ దాడిలో గాయపడిన ఇద్దరు ఖైదీలను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

కాగా, మద్యం కుంభకోణం ఆరోపణలపై అరెస్టైన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌, ఢిల్లీ మాజీ మంత్రి మనీశ్‌ సిసోడియా, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తీహార్‌ జైలులోనే ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తాజా ఘర్షణలతో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. జైల్లో ఉన్న తమ నేతల భద్రతపై పార్టీ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Delhi | Yesterday a scuffle broke out between inmates in Tihar Jail number 8 and 9. Two inmates got injured and were taken to a hospital. One of them has been hospitalised: Prison officials

More details awaited.

— ANI (@ANI) July 27, 2024