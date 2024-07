Kamala Harris | అమెరికా అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా కమలా హారిస్‌ పేరు ఖరారు.. అధికారికంగా ప్రకటన

July 27, 2024 / 10:36 AM IST

Kamala Harris | నవంబర్‌లో జరగబోయే యూఎస్‌ ప్రెసిడెన్సియల్‌ ఎన్నికల్లో (US presidential polls) డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ తరఫున అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా భారత సంతతికి చెందిన ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్‌ (Kamala Harris) పేరు ఖరారైంది. ఈ మేరకు కమలా హారిస్‌ ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా స్వయంగా వెల్లడించారు. తన అభ్యర్థిత్వానికి సంబంధించిన దరఖాస్తులపై సంతకం చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఫొటోను పంచుకున్నారు. నవంబర్‌లో తన ప్రజాశక్తితో కూడిన ప్రచారమే గెలుస్తుందని ఈ సందర్భంగా హారిస్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి ఓటు ద్వారా గెలిచేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు.

Today, I signed the forms officially declaring my candidacy for President of the United States.

I will work hard to earn every vote.

And in November, our people-powered campaign will win. pic.twitter.com/nIZLnt9oN7

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 27, 2024