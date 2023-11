Rajasthan Elections | రాజస్థాన్‌లో కొనసాగుతున్న పోలింగ్‌.. ఓటేసిన ప్రముఖులు

November 25, 2023 / 11:30 AM IST

Rajasthan Elections | రాజస్థాన్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు (Rajasthan Assembly Elections) పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ఆరంభమైన పోలింగ్‌ (Polling) సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగియనుంది. దీంతో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. రాష్ట్రంలోని పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

రాజస్థాన్‌ ముఖ్యమంత్రి అశోక్‌ గెహ్లాత్‌ (Ashok Gehlot) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సర్దార్‌పుర అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (Sardarpura assembly constituency)లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత సచిన్‌ పైలట్‌ జైపూర్‌లోని సివిల్‌ లైన్స్‌ ప్రాంతంలో ఓటు వేశారు. ఇక పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు సైతం ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot casts his vote in Sardarpura assembly constituency pic.twitter.com/VvyN5lCdG1 — ANI (@ANI) November 25, 2023

రాజస్థాన్‌ గవర్నర్‌ కలరాజ్‌ మిశ్రా.. జైపూర్‌లో ఓటు వేశారు. ఇక పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కూడా తొలి గంటలోనే ఓటు వేశారు. కేంద్ర మంత్రి అర్జున్‌ రామ్‌ మేఘవాల్‌ తూర్పు బికనేర్‌లో క్యూలో నిల్చొని మరీ ఓటు వేశారు. అదేవిధంగా గజేంద్ర సింగ్‌ షెకావత్‌, కైలాశ్‌ చౌధరీ సైతం ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఇక బీజేపీ నాయకురాలు, రాజస్థాన్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వసుంధరా రాజే ఝలావర్‌లో ఓటు వేశారు.

#WATCH | On ongoing polling in Rajasthan today, Congress candidate from Tonk, Sachin Pilot says, “Robust voting underway in the state. For the past 10 years, there has been a BJP govt at the Centre. People are seeing unemployment and inflation. People want change. Congress will… pic.twitter.com/uwYASiaK7P — ANI (@ANI) November 25, 2023

#WATCH | Rajasthan Elections | Governor Kalraj Mishra cast his vote at a polling booth in Jaipur. pic.twitter.com/FTi0FrV5yU — ANI (@ANI) November 25, 2023

రాష్ట్రంలోని మొత్తం 200 సీట్లకుగాను 199 స్థానాల్లో పోలింగ్‌ జరుగుతున్నది. కరన్‌పూర్‌ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి, ఎమ్మెల్యే గుర్మీత్‌ సింగ్‌ కూనార్‌ (Gurmeet Singh Koonar) మరణించడంతో అక్కడ ఎన్నిక వాయిదాపడింది. 199 స్థానాలకు గాను 1862 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. మొత్తం 5.25 కోట్ల మంది తమ ఓటుహక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. వారిలో 1.71 కోట్ల మంది 18 నుంచి 30 ఏండ్ల వయస్సులోపు వారే కావడం విశేషం. ఈ సారి కొత్తగా 22.61 లక్షల మంది మొదటిసారి ఓటు వేస్తున్నారు. దీంతో పార్టీల భవితవ్యాని యువ ఓటర్లే నిర్ణయించనున్నారు.

కాగా, 59 మంది సిట్టింగ్‌లకు ప్రతిపక్ష బీజేపీ మరోసారి అవకాశం ఇవ్వగా, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 97 మంది ఎమ్మెల్యేలను మళ్లీ బరిలో నిలిపింది. పోటీ ప్రధానంగా ఈ రెండు పార్టీల మధ్యనే ఉన్నా.. సీపీఎం, ఆర్‌ఎల్‌పీ, భారత్‌ ఆదివాసీ పార్టీ, భారతీయ ట్రైబల్‌ పార్టీ, ఆప్‌, ఎంఐఎం కూడా బరిలో నిలిచాయి. కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలకు 40 స్థానాల్లో రెబెల్స్‌ నుంచి పోటీ ఎదురవుతున్నది. డిసెంబర్‌ 3న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.

#WATCH | Congress leader & Rajasthan CM Ashok Gehlot’s son, Vaibhav Gehlot casts his vote in Sardarpura pic.twitter.com/cVPvnB7B0H — ANI (@ANI) November 25, 2023

#WATCH | Rajasthan Elections | State’s Chief Electoral Officer Praveen Gupta says, “There is great enthusiasm in polling parties. Around 3 lakh people have been deployed as part of polling parties…Voters are showing zeal…I appeal to people to vote in large numbers and… pic.twitter.com/T1F690n9df — ANI (@ANI) November 25, 2023

#WATCH | On Rajasthan Assembly elections, former CM & BJP leader Vasundhara Raje Scindia in Jhalawar says, “I request everyone, especially the first-time voters, to cast their vote.” pic.twitter.com/3g1ICQyaRZ — ANI (@ANI) November 25, 2023

