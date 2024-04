April 15, 2024 / 12:49 PM IST

Rahul Gandhi | కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi)కి చెందిన హెలికాఫ్టర్‌ను ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తనిఖీ చేశారు (Helicopter Checked). తమిళనాడు నీలగిరి జిల్లాలో రాహుల్‌ కోసం వచ్చిన హెలికాఫ్టర్‌ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.

రాహుల్‌ గాంధీ సోమవారం ఉదయం తమిళనాడు నీలగిరి జిల్లా నుంచి తన సొంత నియోజకవర్గమైన కేరళలోని వయనాడ్‌కు వెళ్తున్నారు. ఆయన్ని తీసుకెళ్లేందుకు హెలికాఫ్టర్‌ వచ్చింది. దీంతో ఎన్నికల ప్లయింగ్‌ స్వ్కాడ్‌ అధికారులు అక్కడికి చేరుకొని హెలికాఫ్టర్‌ను తనిఖీ చేసినట్లు స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు.

లోక్‌సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికారులు పలు వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఓటర్లకు పంచిపెట్టేందుకు డబ్బు, మద్యం, గిఫ్ట్‌లు వంటివి తీసుకెళ్తారన్న అనుమానంతో ప్రజా రవాణాతోపాటు అధికారుల వాహనాలను కూడా ఫ్లయింగ్‌ స్వ్కాడ్‌ తనిఖీలు చేస్తుంటుంది. ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ రాహుల్‌ గాంధీ హెలికాఫ్టర్‌ను అధికారులు తనిఖీ చేశారు.

#WATCH | The Helicopter through which Congress leader Rahul Gandhi arrived in Nilgiris, Tamil Nadu was checked by the Election Commission’s Flying Squad officials in Nilgiris.

(Video source: Election Commission Flying Squad) pic.twitter.com/aSOoNxyUJB

— ANI (@ANI) April 15, 2024