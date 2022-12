Watch: ఎదురెదురుగా తారసపడిన పోలీసులు, నేరస్థులు.. తర్వాత ఏమైందంటే?

December 1, 2022 / 06:28 PM IST

అమృత్‌సర్‌: పోలీసులు, నేరస్థులు ఎదురెదురుగా తారసనడ్డారు. దీంతో నేరస్థులు పరుగెత్తగా పోలీసులు వెంటపడ్డారు. చివరకు వారిని పట్టుకుని అరెస్ట్‌ చేశారు. సినిమా మాదిరి ఈ సంఘటన పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లో జరిగింది. పలు కేసులు నమోదైన ఇద్దరు నేరస్థులు ఎస్‌యూవీ వాహనంలో వెళ్తున్నట్లు అమృత్‌సర్‌ పోలీసులకు గురువారం సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు మరో ఎస్‌యూవీలో నేరస్థుల వాహనానికి ఎదురుగా వచ్చారు. అయితే మార్కెట్‌, పలు షాపులతో రద్దీగా ఉన్న ఇరుకైన రోడ్డులో వాహనంలో తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదని నేరస్థులు భావించారు. దీంతో కారు నుంచి దిగి అక్కడి నుంచి పరుగెత్తారు.

మరోవైపు తమ వాహనం ఆపిన పోలీసులు కూడా ఇద్దరు నేరస్థులను చేజ్‌ చేశారు. చివరకు వారిని పట్టుకుని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఆ ఇద్దరు నేరస్థులపై ఐదారు కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారి వాహనం నుంచి ఐదు తుపాకులు, బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

కాగా, నేరస్థుల వాహనాన్ని నిలువరించి పారిపోతున్న వారిని పోలీసులు చేజ్‌ చేసిన సంఘటన ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైంది. దీంతో ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Punjab Police arrested two criminals in Amritsar and recovered 5 weapons and live cartridges from them.

(CCTV footage confirmed by police) pic.twitter.com/vqo1czNWHR

— ANI (@ANI) December 1, 2022