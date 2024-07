July 22, 2024 / 12:44 PM IST

Dharmendra Pradhan | దేశంలో నీట్‌ పేపర్‌ లీకేజీ అంశం తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇవాళ పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాల ప్రారంభంలోనూ ఇదే అంశంపై విపక్షాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పెదవివిరిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో విపక్షాలకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ (Dharmendra Pradhan) గట్టి కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. గత ఏడేళ్లలో పేపర్‌ లీకేజీలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆధారాలూ లేవని స్పష్టం చేశారు. ఎన్టీఏ 240కి పైగా పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించిందని లోక్‌సభలో స్పష్టతనిచ్చారు.

నీట్‌ పేపర్‌ లీకేజీల అంశంపై ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలపై మంత్రి స్పందిస్తూ.. ‘ఈ (నీట్‌ అంశాన్ని ఉద్దేశిస్తూ) వ్యవహారంపై ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది. ఎన్టీఏ 240 కంటే ఎక్కువ పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. వాటిలో 5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. గత ఏడేళ్లలో పేపర్‌ లీకేజీకి సంబంధించి ఎలాంటి ఆధారాలూ లేవు. ఈ విషయంలో కేంద్రం ఏమీ దాచిపెట్టడం లేదు’ అని విపక్షాలకు గట్టిగా జవాబిచ్చారు.

పేపర్‌ లీకేజీల్లో ఈ ప్రభుత్వం (paper leaks) రికార్డు సృష్టిస్తోందని సమాజ్‌వాదీపార్టీ అధినేత, ఎంపీ అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ చేసిన ఆరోపణలపై కూడా మంత్రి తీవ్రంగా స్పందించారు. ‘నాకు రాజకీయాలు చేయడం ఇష్టం లేదు. అయితే అఖిలేష్ యాదవ్ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా ఉన్నప్పుడు (ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా) ఎన్ని పేపర్ లీక్‌లు జరిగాయో నా దగ్గర జాబితా ఉంది’ అని కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా నీట్‌ అంశంపై సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ వ్యాఖ్యలకు కూడా మంత్రి గట్టిగా బదులిచ్చారు. ‘అరిస్తే అబద్ధాలు నిజం కావు.. దేశంలోని పరీక్షా విధానాన్ని చెత్తగా అభివర్ణించారు. ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన ప్రతిపక్ష నేత ప్రకటన మరొకటి ఉండదు.. దీన్ని ఖండిస్తున్నాం’ అని మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

#WATCH | Opposition MPs raise NEET exam issue in Lok Sabha

Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, “…No evidence of paper leak has been found in the last 7 years. This (NEET) matter is going on before the Supreme Court. I can say with full responsibility that more… pic.twitter.com/uoWySlfQYP

— ANI (@ANI) July 22, 2024