Nirmala Sitharaman | వరుసగా రెండోసారి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నిర్మలా సీతారామన్‌

Nirmala Sitharaman | కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి (Union Finance Ministry)గా నిర్మలా సీతారామన్‌ (Nirmala Sitharaman) బాధ్యతలు చేపట్టారు. మోదీ కేబినెట్‌లో వరుసగా రెండోసారి నిర్మలమ్మ ఈ పదవి చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. దీంతో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా వరుసగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి మహిళగా నిర్మలమ్మ రికార్డుకెక్కారు.

#WATCH | Delhi | Nirmala Sitharaman assumes charge as the Union Minister of Finance pic.twitter.com/IMicvB8KKo

బుధవారం ఉదయం నార్త్‌ బ్లాక్‌కు చేరుకున్న నిర్మలమ్మకు ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి‌, ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్‌ను వచ్చేనెల లోక్‌సభలో ప్రవేశ పెట్టే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ (Nitin Gadkari) కూడా ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

Delhi: Nitin Gadkari takes charge as the Minister of Road Transport and Highways, alongside Ministers of State Ajay Tamta and Harsh Malhotra.

“Heartfelt gratitude to PM Modi for reassigning me this role in Modi 3.0. Under your visionary leadership, India will be equipped with… pic.twitter.com/Qnd5B1CSue

