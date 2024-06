Bomb Threat | ఢిల్లీలోని 15 మ్యూజియంలకు బాంబు బెదిరింపులు

June 12, 2024 / 11:22 AM IST

Bomb Threat | దేశంలో బాంబు బెదిరింపులు (Bomb Threat) కలకలం రేపుతున్నాయి. పలు విమానాలు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, కార్యాలయాలు, రాజకీయ నేతలకు వరుస బాంబు బెదిరింపులు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఢిల్లీలోని సుమారు 15 మ్యూజియంలకు (museums) ఇలాంటి బెదిరింపులే వచ్చాయి.

రాజధాని ప్రాంతంలోని రైల్వే మ్యూజియం (Railway Museum) సహా మొత్తం 10 నుంచి 15 మ్యూజియంలకు కొందరు వ్యక్తులు మంగళవారం బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్‌ పంపారు. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన ఢిల్లీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆయా మ్యూజియంల వద్ద తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే, ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువూ, పేలుడు పదార్థాలు కనిపించలేదు. దీంతో ఇది బూటకపు మెయిల్‌ అని భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు.

10-15 museums including the Railway Museum in Delhi received a hoax bomb threat yesterday. A case has been registered and an investigation is underway: Delhi Police

