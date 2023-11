November 25, 2023 / 01:55 PM IST

Rajasthan Elections | రాజస్థాన్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు (Rajasthan Assembly Elections) పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ఆరంభమైన పోలింగ్‌ (Polling) సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగియనుంది. దీంతో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. రాష్ట్రంలోని పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. లోక్‌సభ స్పీకర్‌ (Lok Sabha Speaker) ఓం బిర్లా (Om Birla) రాజస్థాన్‌లోని కోటా (Rajasthans Kota)లో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

#WATCH | “People are taking active participation in this festival of democracy. Every voter should exercise his right to vote to express her/her views,” says Lok Sabha Speaker Om Birla in Kota, Rajasthan. pic.twitter.com/wP9GDaxgJi

— ANI (@ANI) November 25, 2023