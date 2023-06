Rahul Gandhi | ఇకనైనా పెళ్లి చేసుకోవయ్యా.. రాహుల్ కు లాలూ సూచన.. కాంగ్రెస్ నేత సమాధానం ఏంటంటే..?

June 24, 2023 / 11:09 AM IST

Rahul Gandhi | బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం పాట్నాలో విపక్షాల సమావేశం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ (Rahul Gandhi), ఆర్జేడీ (RJD) అధినేత, బీహార్ మాజీ సీఎం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ (Lalu Prasad Yadav), పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన లాలూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ పెళ్లి గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. తనదైన శైలిలో నవ్వులు పూయించారు. ఇకనైనా పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ రాహుల్ కు సూచించారు.

‘పెళ్లి చేసుకోమని గతంలో నేను చేసిన సూచనను రాహుల్ అంగీకరించలేదు. ఇంకా సమయం మించిపోలేదు. ఇప్పటికైనా పెళ్లి చేసుకోవయ్యా. మేమంతా నీ బరాత్ కు రావాలనుకుంటున్నాం. మా అభ్యర్థనను అంగీకరించు’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

రాహుల్ పెళ్లి గురించి తన తల్లి సోనియా గాంధీ (Sonia Gandhi) తనతో మాట్లాడినట్లు లాలూ తెలిపారు. ‘పెళ్లికి ఇప్పటికీ నువ్వు విముఖత చూపకపోవడంతో మీ అమ్మ (సోనియా గాంధీ) ఆందోళన చెందుతోంది’ అని లాలూ అన్నారు. లాలూ మాటలకు కాస్త సిగ్గుపడిన రాహుల్.. ‘మీరు చెప్పారు కాబట్టి.. అది జరుగుతుంది’ అంటూ నవ్వుతూ బదులిచ్చారు.

రాహుల్ వయసు ప్రస్తుతం 53 ఏళ్లు. ఇంకా వివాహం చేసకోలేదు. దీంతో రాహుల్ పెళ్లి గురించి అనేక సార్లు ప్రస్తావన వచ్చింది. అయితే , సరైన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు తాను వివాహం చేసుకుంటానని రాహుల్ పలు సందర్భాల్లో తెలిపారు. ‘అన్ని సమయాల్లోనూ ఇదే ప్రశ్న ఎదురవుతోంది. ప్రస్తుతం నేను ఎన్నికల పోరాటంలో నిమగ్నమై ఉన్నాను. అందుకే వ్యక్తిగత జీవితంపై దృష్టి పెట్టలేదు. నాకు సరైన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు కచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటా’ అని ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాహుల్ వెల్లడించారు.

VIDEO | "Rahul Gandhi didn't follow my suggestion earlier. He should have married before. But still it's not too late," RJD supremo Lalu Prasad Yadav quips at Rahul Gandhi after opposition meeting held in Patna.#OppositionMeeting pic.twitter.com/o22ICLTujM

— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2023