రూ. 6.7 కోట్ల విలువ చేసే హెరాయిన్ స్వాధీనం

February 26, 2022 / 12:36 PM IST

కోల్‌క‌తా : ప‌శ్చిమ బెంగాల్ రాజ‌ధాని కోల్‌క‌తాలోని 7 ట్యాంక్స్ లేన్‌లో యాంటీ ఎఫ్ఐసీఎస్ బృందాలు త‌నిఖీలు నిర్వ‌హించాయి. ఈ త‌నిఖీల్లో జార్ఖండ్‌కు చెందిన డ్ర‌గ్ డీల‌ర్ నుంచి భారీగా డ్ర‌గ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రూ. 6.7 కోట్ల విలువ చేసే 1.341 కిలోల హెరాయిన్‌ను పోలీసులు సీజ్ చేశారు. ఈ డ్ర‌గ్స్‌ను వాహ‌నంలో దాచి ఉంచిన‌ట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిని ఇవాళ కోర్టు ఎదుట హాజ‌రు ప‌ర‌చ‌నున్న‌ట్లు కోల్‌క‌తా పోలీసులు తెలిపారు.

WB | Anti-FICN team of STF, Kolkata Police intercepted a Jharkhand-based drug dealer from 7 Tanks Lane, seizing a powder-like substance appearing to be heroin, weighing 1.341 kg worth Rs 6.7 crores. It was kept hidden inside a vehicle. Accused to produced before court today. pic.twitter.com/zmUqsM24oF

— ANI (@ANI) February 26, 2022