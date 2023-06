June 26, 2023 / 07:51 PM IST

ల‌క్నో : కోతుల బారి నుంచి త‌మ పంట‌ల‌ను కాపాడుకునేందుకు యూపీ రైతులు వినూత్న ఆలోచ‌న‌తో ముందుకొచ్చారు. ల‌ఖింపూర్ ఖేరి స‌మీపంలోని జ‌హ‌న్ న‌గ‌ర్ గ్రామ రైతులు పంట‌లను నాశ‌నం చేస్తున్న కోతుల‌ను నిలువ‌రించేందుకు వారు ఎలుగుబంటి (Viral Pics) వేషంలోకి మారారు. కోతుల‌ను అడ్డుకోవ‌డంలో దిష్టిబొమ్మ‌లు పెద్ద‌గా ఫ‌లితం ఇవ్వ‌క‌పోవ‌డంతో స్వ‌యంగా రైతులే రంగంలోకి దిగారు.

Uttar Pradesh | Farmers in Lakhimpur Kheri’s Jahan Nagar village use a bear costume to prevent monkeys from damaging their sugarcane crop

40-45 monkeys are roaming in the area and damaging the crops. We appealed to authorities but no attention was paid. So we (farmers)… pic.twitter.com/IBlsvECB2A

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2023