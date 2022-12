ఉత్తరకాశీలో స్వల్ప భూకంపం.. 3.1 తీవ్రత

December 19, 2022 / 07:28 AM IST

ఉత్తరకాశీ: ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఉత్తరకాశీలో స్వల్ప భూకంపం వచ్చింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 1.50 గంటలకు భూమి కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 3.1గా నమోదైందని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మాలజీ తెలిపింది. ఉత్తరకాశీకి 24 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్ర ఉన్నదని వెల్లడించింది. భూ అంతర్భాగంలో 5 కిలోమీటర్ల లోతులు కదలికలు సంభవించాయని చెప్పింది. కాగా, అర్ధరాత్రి వేళ భూమి కంపించడంతో ఇండ్లలో నిద్రపోతున్న జనం బయటకు పరుగులు తీశారు.

Earthquake of Magnitude:3.1, Occurred on 19-12-2022, 01:50:05 IST, Lat: 30.68 & Long: 78.68, Depth: 5 Km ,Location: 24km ESE of Uttarkashi, Uttarakhand, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/ZgTTyLl7KF@Indiametdept @ndmaindia @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES pic.twitter.com/PwvR0NqPlB

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) December 18, 2022