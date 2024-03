Taxi Driver | మద్యం మత్తులో డ్రైవర్‌.. మార్కెట్లోకి దూసుకెళ్లిన ట్యాక్సీ.. మహిళ మృతి, 15 మందికి గాయాలు

March 14, 2024 / 10:29 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాధాని ఢిల్లీలోని ఘాజీపూర్‌లో పెను ప్రమాదం తప్పింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ టాక్సీ డ్రైవర్‌‌(Taxi Driver) తన కారుతో రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లోకి దూసుకెళ్లాడు. దీంతో 22 ఏండ్ల మహిళ మరణించగా, మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌ను పట్టుకుని చితకబాదారు. అనంతరం పోలీసులకు అప్పగించారు.

మృతురాలిని ఘజియాబాద్‌కు చెందిన సీతా దేవిగా గుర్తించారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి దవాఖానకు తరలించారు. ట్యాక్సీ డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మార్కెట్‌ అంతా జనంతో నిండిపోయిందని, ఆ క్రమంలో కారు వెనుక నుంచి వచ్చి ఢీకొట్టిందని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న ఓ సీసీటీవీలో రికార్డయింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నది.

#WATCH | Ghazipur, UP: One died and 6 were injured after a car hit several people on Wednesday late evening. The injured are under treatment in Lal Bahadur Shastri Hospital. The car driver is also injured and is undergoing treatment. The police have taken him into custody and… pic.twitter.com/JVEBqlrzmV

