Flipkart | రూ.లక్ష విలువైన సోనీ టీవీ ఆర్డర్‌ చేశాడు.. పార్శిల్‌ ఓపెన్‌ చేస్తే షాక్‌.. ఇంతకీ ఏమొచ్చిందంటే..?

October 26, 2023 / 12:25 PM IST

Flipkart | ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ (Online Shopping) గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌కే మొగ్గు చూపుతున్నారు. తమకు కావల్సిన వస్తువులను ఈ కామర్స్‌ ప్లాట్‌ ఫామ్స్ ద్వారా ఆర్డర్‌ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం ఆర్డర్‌ చేసిన ఉత్పత్తులు మిస్‌ప్లేస్‌మెంట్‌లు జరుగుతుంటాయి. ఒకటి ఆర్డర్‌ పెడితే దానికి బదులుగా మరో వస్తువు డెలివరీ అవుతుంటుంది. ఇలాంటి ఘటనలు ఇప్పటికే అనేకం చూశాం. ఫోన్లు ఆర్డర్‌ చేస్తే బిస్కెట్లు, స్టోన్స్‌ (రాళ్లు) వంటివి పార్శిల్స్‌లో వచ్చిన ఘటనలను ఇప్పటికే వెలుగుచూశాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తికి ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. ఆర్యన్‌ అనే వ్యక్తి రూ.లక్ష విలువైన టీవీని ఆర్డర్‌ చేస్తే బదులుగా మరో టీవీ డెలివరీ అయ్యింది. ఈ ఘటనతో కంగుతిన్న అతడు తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నాడు.

ఆర్యన్‌ అనే వ్యక్తి భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక వన్డే ప్రపంచ కప్‌ 2023ని పెద్ద స్క్రీన్‌పై చూడాలని ఆశపడ్డాడు. ఇందుకోసం ఒక పెద్ద టీవీ కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే, ఫెస్టివల్‌ సీజన్‌ కావడంతో ఆఫర్‌ కింద కొంటే ఎంతో కొంత డబ్బు సేవ్‌ అవుతుందని భావించాడు. ఈ క్రమంలో దసరా, నవరాత్రి సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ (Flipkart) ‘బిగ్‌ బిలియన్‌ డేస్‌’ (Big Billion Days sale) పేరుతో సేల్‌ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సేల్‌లో భాగంగా ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులకు ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఇదే మంచి సమయం అనుకున్న ఆర్యన్‌.. రూ.లక్ష విలువైన సోనీ టీవీ (Sony TV) ని కొనుగోలు చేశాడు. తాన ఆర్డర్‌ డెలివరీ కూడా అయ్యింది.

ఇక టీవీని ఇన్‌స్టాల్‌ చేసేందుకు టెక్నీషియన్‌ కూడా వచ్చాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఆ పార్శిల్‌ని అన్‌బాక్సింగ్‌ చేశారు. ఇక్కడి వరకూ బాగానే ఉన్నా ఆ బాక్స్‌లో ఉన్న వస్తువును చూసి ఇద్దరూ తెల్ల ముఖాలేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ బాక్స్‌లో ఆర్యన్‌ ఆర్డర్‌ చేసిన సోనీ టీవీ లేదు. బదులుగా థామ్సన్‌ టీవీ (Thomson TV) దర్శనమిచ్చింది. వెంటనే కస్టమర్‌ కేర్‌కు కాల్‌ చేసి విషయాన్ని తెలియజేశాడు. అయితే వారు టీవీ ఇమేజెస్‌ ఫొటోస్‌ తీసి అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సిందిగా చెప్పారు. వారు చెప్పినట్టే ఆర్యన్‌ చేశాడు. అయినా అటువైపు నుంచి ఎలాంటి స్పందనా లేదు. ఎన్నిసార్లు కాల్‌ చేసినా ఇదే తీరు. దీంతో విసిగిపోయిన ఆర్యన్‌ తనకు ఎదురైన ఈ అనుభవాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా షేర్‌ చేసుకున్నాడు.

‘నేను అక్టోబర్‌ 7న ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారా సోనీ టీవీని కొనుగోలు చేశాను. దాని ఖరీదు రూ.లక్ష. 10వ తేదీన డెలివరీ వచ్చింది. ఆ మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్‌ 11న సోనీ ఇన్‌స్టాలేషన్‌ వ్యక్తి కూడా వచ్చాడు. అతను స్వయంగా పార్శిల్‌ను అన్‌బాక్సింగ్‌ చేశాడు. అందులో సోనీ టీవీకి బదులు థామ్సన్‌ టీవీ ఉండటాన్ని చూసి ఇద్దరం షాక్‌ అయ్యాం. వెంటనే కస్టమర్‌ కేర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేశాను. అయితే రెండు వారాలైనా వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందనా లేదు. ఫోన్‌ చేసిన ప్రతిసారి టీవీ ఫోటోలు తీసి అప్‌లోడ్‌ చేయమంటారే కానీ, నేను చేశానని చెప్పినా పట్టించుకోవట్లేదు’ అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ పోస్ట్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ స్పందించింది. ఘటనకు గానూ ఆర్యన్‌కు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

I had purchased a Sony tv from @Flipkart on 7th oct, delivered on 10th oct and sony installation guy came on 11th oct, he unboxed the tv himself and we were shocked to see a Thomson tv Inside Sony box that too with no accessories like stand,remote etc 1/n pic.twitter.com/iICutwj1n0

— Aryan (@thetrueindian) October 25, 2023