Congress MLA | బీజేపీ నేత కాళ్లు మొక్కిన కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే.. వీడియో

October 9, 2023 / 03:40 PM IST

Congress MLA | మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhya Pradesh)కు చెందిన ఓ కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే (Congress MLA ) ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ నేత ( BJP leader) కాళ్లు మొక్కారు. ఇండోర్‌ (Indore)లో ఆదివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

ఆదివారం ఇండోర్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమానికి.. ఇండోర్‌-1 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ శుక్లా (Sanjay Shukla) హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ పార్టీకి చెందిన సీనియర్‌ నేత కైలాష్‌ విజయవర్గియా (Kailash Vijayvargiya) కూడా విచ్చేశారు. ఈ క్రమంలో కైలాష్‌ను చూసిన శుక్లా అతడి వద్దకు వెళ్లి పాదాలకు నమస్కరించారు. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి ఫొటోకు ఫోజిచ్చి ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. కాగా, కైలాష్‌.. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇండోర్‌ -1 నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ తరఫున పోటీకి సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థిగా ఉన్న కైలాష్‌ పాదాలకు కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే నమస్కరించడం స్థానికంగా రాజకీయ చర్చకు దారితీస్తోంది.

#WATCH | Madhya Pradesh: Congress MLA Sanjay Shukla touched the feet of BJP leader Kailash Vijayvargiya during a program in Indore yesterday.

