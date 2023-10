October 9, 2023 / 01:29 PM IST

Chinmayi Sripaada | సింగర్‌ చిన్మయి శ్రీపాద (Chinmayi Sripaada) గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తన మధురమైన గాత్రంతో ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు పాడి శ్రోతల మనసులు దోచుకుంది. సింగర్‌ గానే కాకుండా డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్టుగా కూడా పలువురు స్టార్‌ హీరోయిన్‌లకు వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే, ఐదేళ్ల క్రితం మొదలైన ‘మీ టూ’ (Mee Too) ఉద్యమంలో గొంతెత్తిన చిన్మయిపై కోలీవుడ్‌ చిత్ర పరిశ్రమ బ్యాన్‌ విధించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో దాదాపు నాలుగేళ్లుగా తమిళ్‌ (Tamil)లో ఒక్క పాటా పాడలేదు. డబ్బింగ్‌ కూడా చెప్పలేదు. ఇతర భాషల్లో మాత్రం డబ్బింగ్‌ చెప్తూ, పాటలు పాడుతూ తన పని తాను చేసుకుంటూ పోయేది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆమె మళ్లీ కోలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలోకి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చింది. ఓ చిత్రంలో హీరోయిన్‌ పాత్రకు డబ్బింగ్‌ చెప్పింది.

విజయ్‌ (Vijay) హీరోగా దర్శకుడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ తెరకెక్కించిన యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ చిత్రం ‘లియో’ (Leo). ఇందులో త్రిష (Trisha) పాత్రకు చిన్మయి గాత్రం అందించింది. తమిళం, తెలుగు, కన్నడలో డబ్బింగ్‌ చెప్పింది. ఈ విషయాన్ని చిన్మయి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా షేర్‌ చేసింది. తనకు అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. అయితే, తన ప్రాణ స్నేహితురాలు కోలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో మళ్లీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంపై నటి సమంత స్పందించారు. చిన్మయి మళ్లీ డబ్బింగ్‌ చెప్పడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

I am a million times grateful to Mr Lokesh Kanagaraj and Mr Lalit for having taken this stand.

THAT. IS. MY. VOICE. IN. LEO. FOR. TRISHA.

And guess what? I have dubbed in Tamil, Telugu AND Kannada. #Badass https://t.co/x747eBCzU7

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) October 5, 2023