Bengaluru | వరుస సెలవులు.. బెంగళూరులో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

September 28, 2023 / 10:29 AM IST

Bengaluru | వరుస సెలవుల కారణంగా బెంగళూరు (Bengaluru) మహానగరంలో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ (Massive Traffic Jam) అయ్యింది. బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత రోడ్లన్నీ రద్దీగా మారిపోయాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోవడంతో నగరవాసులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ఐటీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు అర్ధరాత్రి వరకూ రోడ్లపైనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. నగరంలోని ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు ప్రాంతంలో ఈ ప్రభావం అధికంగా ఉంది. మరతహళ్లి, సర్జాపుర, సిల్క్‌బోర్డు రూట్లల్లో ట్రాఫిక్ కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక కిలోమీటర్ దూరం వెళ్లేందుకు ఏకంగా రెండు గంటల సమయం పట్టినట్లు నగరవాసులు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

ఈ వీకెండ్‌లో వరుసగా ఐదు రోజులు సెలవులు రావడమే ఈ రద్దీకి కారణమని స్థానిక పోలీసులు తెలిపారు. గురువారం రోజు (28వ తేదీ) ఈద్‌ మిలాద్‌ ఉన్‌ నబీకి అధికారికంగా సెలవు ఉంటుంది. ఇక ప్రస్తుతం కర్ణాటక-తమిళనాడు మధ్య నెలకొన్న కావేరీ నదీ జలాల (Cauvery river water) వివాదంపై రేపు (శుక్రవారం) బెంగళూరు బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ఇక టెక్‌ కంపెనీలు శని, ఆది వారాలు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సోమవారం అక్టోబర్‌ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా పబ్లిక్‌ హాలిడే. దీంతో వరుసగా ఐదు రోజులు సెలవులు రావడంతో నగరవాసులు తమ సొంతూళ్లకు పయనమయ్యారు. బుధవారం సాయంత్రం నుంచే నగరాన్ని వీడారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్‌ పెరిగిపోయినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. సాధారణ రోజుతో పోలిస్తే రెండింతలు ఎక్కువ ట్రాఫిక్‌ పెరిగిందని తెలిపారు. సాధారణంగా రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్య 1.5 నుంచి 2 లక్షల వరకు ఉంటుందని.. కానీ, బుధవారం నాడు ఆ సంఖ్య ఏకంగా 3.5 లక్షల వరకు పెరిగిందని వివరించారు. దీనికి తోడు వర్షం కారణంగా రోడ్లపై భారీగా వరద నీరు నిలవడం కూడా ట్రాఫిక్‌ రద్దీకి ఒక కారణమని పేర్కొన్నారు.

It’s time to take action by IT companies and Govt to give wfh to the employees or find solutions to reduce the traffic ..Worst situation experienced yesterday almost took 5 hours to reach 15 kms from ofc to home 😔😔#BengaluruTraffic #Bengaluru#ORRTraffic #Traffic #MassiveJam pic.twitter.com/6B45ffBZnU

— Manisha swarnakar (@Maisha_1882019) September 28, 2023