ICC Mens ODI World Cup | ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఆడేందుకు దాయాది పాకిస్థాన్‌ జట్టు (Pakistan Cricket Team).. భారత్‌లో అడుగుపెట్టింది. బాబర్‌ ఆజమ్‌ సారథ్యంలోని 18 మంది ఆటగాళ్లు, 13 మంది సహాయక సిబ్బందితో కూడిన పాకిస్థాన్‌ బృందం లాహోర్‌ నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్‌లో అడుగుపెట్టింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇక పాకిస్థాన్ జ‌ట్టు హైదరాబాద్ చేరుకోగానే శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో అభిమానులు ఘన స్వాగతం ప‌లికారు. అనంత‌రం కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య పాక్ ఆటగాళ్లను ఎయిర్ పోర్టు నుంచి నేరుగా పార్క్ హయత్ హోటల్‌కు తరలించారు.

