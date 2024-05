May 15, 2024 / 09:00 AM IST

శ్రీగ‌న‌ర్‌: ఆత్మ‌విశ్వాసం ఉంటే వ‌య‌సు దేనికి అడ్డురాదు. క‌శ్మీర్‌కు(Kashmir Cricketer) చెందిన ఓ తాత‌య్య వందేళ్ల వ‌య‌సులోనూ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. రియాసి ప్రాంతానికి చెందిన 102 ఏళ్ల హ‌జి క‌ర‌మ్ దిన్‌.. వ‌య‌సును మ‌రిచి త‌న బ్యాటింగ్ స్కిల్స్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శిస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్ ఆడితే ఫిట్‌నెస్ అదే ఉంటుందున్న సందేశాన్ని ఆయ‌న ఇస్తున్నారు. స్థానిక యువ క్రికెట‌ర్లకు ఆ తాత‌య్య ఇన్స్‌పిరేష‌న్‌గా నిలుస్తున్నాడు. ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన రెండో ద‌శ లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లోనూ వందేళ్ల క‌ర‌మ్ దిన్ త‌న ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకున్నాడు. కాళ్ల‌కు ప్యాడ్స్‌, చేతుల‌కు గ్లౌజులు తొడుక్కొని.. జేకే బ్యాట్‌తో షాట్ల కొడుతున్న ఆ తాత‌య్య హిట్టింగ్ వీడియో మీరూ చూడాల్సిందే.

#WATCH | J&K: Refusing to let his age restrict him, 102-year-old Haji Karam Din from Reasi remains active, plays cricket and inspires young cricketers around him. The centenarian also cast his vote in the recently held second phase of Lok Sabha elections 2024. pic.twitter.com/YlyVBnHlTq

— ANI (@ANI) May 15, 2024