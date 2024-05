May 13, 2024 / 04:42 PM IST

ముంబై: ముంబైలో ఇవాళ మ‌ధ్యాహ్నాం భారీ ఎత్తున దుమ్ము తుఫాన్(Dust Storm) వ‌చ్చింది. దీంతో ఆకాశం న‌ల్ల‌గా మారిపోయింది. మ‌ధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల స‌మ‌యంలో.. ముంబైలో దుమ్ము విప‌రీతంగా లేచింది. వెద‌ర్‌లో ఆక‌స్మికంగా వ‌చ్చిన మార్పుల‌తో.. న‌గ‌రంలో ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ‌ల‌మైన గాలులు వీచాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వ‌ర్షం కురిసింది. ఘాట్‌కోప‌ర్‌, బంద్రా కుర్లా, ధారావి ప్రాంతాల్లో వాతావ‌ర‌ణం భీక‌రంగా మారింది. పాల్గ‌ర్‌, థానే ప్రాంతాల్లో మెరుపులు, ఉరుములతో కూడిన వ‌ర్షం ప‌డింది. ఆ ప్రాంతంలో గంట‌కు 60 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భీక‌ర గాలుల వ‌ల్ల చెట్లు నేల‌కూలాయి. ఆరోలి సెక్ట‌ర్ 5 ఏరియాలో ఉన్న రోడ్డుపై ఓ భారీ వృక్షం ప‌డిపోయింది. దీని వ‌ల్ల అక్క‌డ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.

📌Mod to intense thunderstorms over Red marked areas; District of Thane, Palghar, Raigad, Nagar & eastern suburbs of Mumbai during next 2 hrs. Mulund, Tiltwala, Kalyaan

📌Mod to severe thunderstorms over yellow areas covering South ghat areas of Pune, Satara next 2,3 hrs

Watch pl pic.twitter.com/WF7qd7LWsE

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) May 13, 2024