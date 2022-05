అసని ఎఫెక్ట్‌.. చెన్నైలో భారీ వర్షాలు.. పలు విమాన సర్వీసులు రద్దు

May 10, 2022 / 05:39 PM IST

చెన్నై : అసని తుఫాను ప్రభావంతో తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మంగళవారం రాజధాని చెన్నైలో భారీ వర్షాలు కురవడంతో రోడ్లను వరద నీరు ముంచెత్తింది. అలాగే కోయంబేడు, అన్నానగర్‌, చూలైమేడు, నుంగంబాక్కం సహా నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఆలందూరు, మడిపాక్కం, పూనమల్లె, మధురవాయల్‌, మీనంబాక్కం తదితర శివారు ప్రాంతాల్లోనే భారీ వర్షాపాతం నమోదైంది. రాబోయే 48 గంటలు ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుందని, పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

Returning to Chennai after 3 months and it’s raining and cold weather. #ChennaiRains . pic.twitter.com/MbyKb3i509



గరిష్ఠంగా 35 డిగ్రీలు, కనిష్ఠంగా 28 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకావం ఉందని చెన్నై వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు చెంగల్‌పేట, కాంచీపురం, ఈరోడ్‌ జిల్లాలతో పాటు తమిళనాడులోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో చెన్నై నుంచి జైపూర్‌, విశాఖపట్నం, ముంబై, హైదరాబాద్‌ సహా పలు ప్రాంతాలకు నడవాల్సిన పది విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఇదిలా ఉండగా.. మొన్నటి వరకు ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన జనం వర్షాలతో ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. వర్షాలు ముంచెత్తడంతో చెన్నైవాసులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ట్వీట్లు చేశారు.

Chennai welcomes us with this beautiful rain 🌧️ and I have already fallen in love with this beautiful city!

I was told that rains are auspicious. 🙂

— Divyanshu Nigam, IAS (@nigam_div) May 10, 2022