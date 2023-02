February 27, 2023 / 05:24 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటూ త‌ర‌చూ ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ పోస్టుల‌తో అంద‌రిలో స్ఫూర్తి నింపే పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర లేటెస్ట్‌గా మండే మోటివేష‌న్ పోస్ట్‌తో (Viral Video)నెటిజ‌న్ల ముందుకొచ్చారు. ఈసారి చెస్ గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్ మాగ్న‌స్ కార్ల్‌సెన్‌లా కావాల‌ని కోరుకునే చిన్నారి వీడియోను ఆయ‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. హోసూర్‌లో ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన చెస్ ఛాంపియ‌న్‌షిప్‌కు సంబంధించిన ఫొటోను ఆయ‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పంచుకున్నారు.

A recent school chess competition in Hosur had 1600 kids from all over. This boy traveled all night by bus (changing buses twice) then walked from the depot. Took a nap before the match. Wants to be the next Magnus. Kids like him shape India’s future. He’s my #MondayMotivation pic.twitter.com/1WhlapiLCn

— anand mahindra (@anandmahindra) February 27, 2023