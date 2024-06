Earthquake | మేఘాలయను వణికించిన స్వల్ప భూకంపం.. భయాందోళనలో ప్రజలు

June 10, 2024 / 11:10 AM IST

Earthquake | ఈశాన్య రాష్ట్రం మేఘాలయ (Meghalaya)లో భూకంపం (Earthquake) సంభవించింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 2:23 గంటల ప్రాంతంలో భూమి ఒక్కసారిగా స్వల్ప స్థాయిలో కంపించింది. రిక్టరు స్కేలు (Richter Scale)పై భూకంపం తీవ్రత 3.3గా నమోదైనట్లు నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మోలజీ (National Center for Seismology) వెల్లడించింది. మేఘాలయలోని వెస్ట్ ఖాసీ హిల్స్‌ ప్రాంతంలో భూమికి 5 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. స్వల్ప స్థాయిలోనే ప్రకంపనలు నమోదవడంతో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. మరోవైపు ఈ ప్రకంపనలతో గాఢ నిద్రలోని ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు పెట్టారు.

