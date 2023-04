Sudan Crisis | సుడాన్‌ నుంచి ప్రతి భారతీయుడిని సురక్షితంగా తరలిస్తాం : కేంద్రం

April 27, 2023 / 03:50 PM IST

Sudan Crisis | సుడాన్‌ (Sudan) లో చిక్కుకున్న భార‌తీయుల త‌ర‌లింపు ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఆపరేషన్‌ కావేరి’ (Operation Kaveri)తో అక్కడ చిక్కుకున్న వారిని స్వదేశానికి తరలిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భారత వాయుసేన, నావికా దళాల ద్వారా దశల వారీగా భారతీయుల్ని సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది. కాగా, ఈ అంతర్యుద్ధంలో చిక్కుకుపోయిన ప్రతి భారతీయుడి ( Indian citizens)ని సురక్షితంగా తరలిస్తామని కేంద్ర విదేశాంగ కార్యదర్శి (Union Foreign Secretary) వినయ్‌ మోహన్‌ క్వాత్రా (Vinay Mohan Kwatra) స్పష్టం చేశారు.

మీడియాతో గురువారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. సుడాన్‌ అంతర్యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నంచి అక్కడి పరిస్థితులను నిరంతరం కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అక్కడ చిక్కుకుపోయిన భారతీయుల్ని ఘర్షణ ప్రాంతాల నుంచి వీలైనంత త్వరగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి, అక్కడి నుంచి వారిని స్వదేశానికి తీసుకురావడంపైనే ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టామన్నారు. సుడాన్‌లో 3,500 మంది భారతీయులు, 1000 మంది భారత సంతతి వ్యక్తులు చిక్కుకొని ఉండొచ్చన్నారు. ‘ఆపరేషన్‌ కావేరి’ (Operation Kaveri) ద్వారా ఇప్పటి వరకు 1,700 మందికిపైగా భారతీయుల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు చెప్పారు.

తరలింపులో భాగంగా మూడో నౌక సూడాన్ పోర్టుకు చేరుకుందని, మరోవైపు సుడాన్‌ నుంచి సౌదీ అరేబియా (Saudi Arabia) చేరుకున్న 360 మంది భారతీయులు జెడ్డా (Jeddah) నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీ (Delhi) చేరుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. భారతీయుల తరలింపుకు సహకరిస్తున్న సౌదీ అరేబియాకి ఈ సందర్భంగా వినయ్‌ మోహన్‌ క్వాత్రా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మరోవైపు ఇతర దేశాల పౌరులను తరలించాలని అభ్యర్థనలు వస్తున్నాయని.. వాటిని భారత్‌ స్వీకరిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

#WATCH | Foreign Secretary Vinay Mohan Kwatra gives details on the evacuation of Indian citizens from conflict-hit Sudan #OperationKaveri pic.twitter.com/L6qYtCrVpO

The third naval ship- INS Tarkash- has also reached Port Sudan today to evacuate Indians from Sudan: Foreign Secretary Vinay Mohan Kwatra pic.twitter.com/pH5gygPJXY

— ANI (@ANI) April 27, 2023