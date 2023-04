Harsh Goenka | పానీపూరీ Vs భూమి.. ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించిన హర్ష గోయెంకా

April 27, 2023 / 01:40 PM IST

Harsh Goenka | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హర్ష గోయెంకా (Harsh Goenka) గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తరచూ ఆసక్తికర విషయాలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ ప్రజలకు చేరువలో ఉంటుంటారు. ఆయన షేర్‌ చేసే వీడియోలు, పోస్టులు ప్రజలకు స్ఫూర్తిని కలిగించేవిగా ఉంటాయి. తాజాగా, ఆయన ఓ ఆసక్తికర పోస్ట్‌తో నెటిజన్ల ముందుకొచ్చారు.

ఆ పోస్ట్‌లో ఆహార ప్రియులు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఫేమస్‌ స్ట్రీట్‌ ఫుడ్‌ (Street Food) పానీపూరీ (Pani Puri) గురించి ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. పానీ పూరీని ఆయన భూమి (Earth)తో పోల్చారు. ఇందుకు కారణం లేకపోలేదు. ఎందుకంటే.. పానీ పూరీ, భూమి రెండూ ఒకే ఆకారంలో ఉంటాయి కాబట్టి. ఇదే విషయాన్ని హర్ష గోయెంకా కూడా తన పోస్ట్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. అంతేకాదు.. ఈ రెండూ 70 శాతం నీటితో నిండి ఉంటాయంట. ఈ రెండూ లేకుంటే జీవతమే లేదు అంటూ పోస్ట్‌ చేశారు.

ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. దీనిపై యూజర్లు పలు విధాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ‘సర్‌.. మీరు చెప్పింది నిజమే’ అని ఓ నెటిజన్ కామెంట్‌ చేయగా.. ‘మనుషులు భూమిని, పానీ పూరీని రెండింటినీ తింటున్నారు’ అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

PANIPURI vs EARTH

a) Both are circular in shape

b) Both are 70% filled with water

c) There is no life without it! pic.twitter.com/VwEt1Aaq7L

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 24, 2023