Arvind Kejriwal | కేజ్రీ అరెస్ట్‌ నేపథ్యంతో దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన ఆప్‌.. ఢిల్లీలో భద్రత కట్టుదిట్టం

March 22, 2024 / 11:07 AM IST

Arvind Kejriwal | ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు (Delhi excise policy Case)లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ చీఫ్‌, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (Arvind Kejriwal)ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (Enforcement Directorate) అధికారులు గురువారం రాత్రి అరెస్ట్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. సీఎం అరెస్ట్‌ను ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ మేరకు తమ సుప్రిమో అరెస్ట్‌ నేపథ్యంలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చింది (AAP protest).ఈ నిరసనలకు ఇండియా కూటమిని కూడా ఆహ్వానించింది.

మరోవైపు కేజ్రీ అరెస్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆప్‌ నిరసనలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమైన నేపథ్యంలో పోలీసులు అలర్ట్‌ అయ్యారు. ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈడీ ప్రధాన కార్యాలయంతోపాటు సీఎం నివాసం, బీజేపీ ఆఫీసుల ఎదుట భారీగా బలగాలు మోహరించారు. మరోవైపు ఢిల్లీలోని ఐటీఓ మెట్రో స్టేషన్‌ను ఈ సాయంత్రం వరకూ మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే ఆందోళన చేస్తున్న పలువురికి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు.

#WATCH | Aam Aadmi Party (AAP) workers protest against the ED arrest of CM Arvind Kejriwal in Delhi pic.twitter.com/vn77A6KGkg

— ANI (@ANI) March 22, 2024