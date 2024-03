March 22, 2024 / 01:33 PM IST

Arvind Kejriwal | ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు (Delhi excise policy Case)లో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ చీఫ్‌, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (Arvind Kejriwal)ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (Enforcement Directorate) అధికారులు గురువారం రాత్రి అరెస్ట్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. సీఎం అరెస్ట్‌ను ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. తమ సుప్రిమో అరెస్ట్‌ నేపథ్యంలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చింది (AAP protest). ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ సహా దేశవ్యాప్తంగా ఆప్‌ నేతలు ఆందోళన చేపడుతున్నారు.

కేజ్రీ అరెస్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా రాజధానిలోని ఐటీవో (ITO) ప్రాంతంలో ఆప్‌ మంత్రులు అతిషీ, సౌరభ్‌ భరద్వాజ్‌ సహా పలువురు పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. రోడ్డుపై బైఠాయించి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దీంతో నిరసనకారులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. మంత్రులు అతిషీ (Atishi), సౌరభ్‌తో సహా పలువురు కార్యకర్తలు, నేతలను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్‌కు తరలించారు.

ఐటీవో వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న సమయంలో ఢిల్లీ పోలీసులు తమను అదుపులోకి తీసుకున్నారని మంత్రి అతిషీ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ‘ఓటీవో వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న సమయంలో ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముందుగా వీళ్లు తప్పుడు కేసులో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిని అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పుడు శాంతియుతంగా ఆందోళన చేపడుతున్న వారిని కూడా అరెస్ట్‌ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేయడం కాకపోతే.. మరేమిటి..?’ అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

